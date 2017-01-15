валюта
СпецтемаНазад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

В соцсетях посмеялись над «сказкой» Залдостанова о Трампе

В соцсетях посмеялись над «сказкой» Залдостанова о Трампе
В соцсетях обсуждают заявление российского байкера Александра Залдостанова о том, что Дональд Трамп стал для всей России новогодней сказкой, в которой смелый и сильный парень побеждает Кощея Бессмертного и старуху Изергиль, информирует replyua.net.

«Сказка», написанная Хирургом, была опубликована Русской службой ВВС. Залдостанов написал следующее: «Дональд Трамп является этакой новогодней сказкой, в которую хотят поверить все россияне. Сильный парень Трамп побеждает Кощея Бессмертного и старуху Изергиль. Нам всем хотелось бы верить, что с приходом Трампа ситуация кардинально изменится». Также байкер отметил, что считает Трампа той личностью, которая если и не уберет вечное соперничество, то хотя бы сможет ликвидировать ненависть и злобу, присутствующих в этом соперничестве.

При этом старухой Изергиль Залдостанов называет Хиллари Клинтон. Многие пользователи отметили, что «байкер абсолютно больной» и назвали его сказку «феерией идиотизма». Один из пользователей при этом подчеркнул, что рад тому, что Хирург сделал очень полезное дело для всех россиян – он так и не стал врачом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию
Важное за сутки
14 янв 2017
25092

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Воюющие на стороне пророссийских боевиков на украинских землях Донбасса российские военнослужащие получили указание от командования российско-террористических войск, в котором речь идет о том, что

14 янв 2017
12296

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

Известный украинский блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что с легкой руки Пинчука и Филипчука в Украине началась оживленная дискуссия по поводу предложения объявить Украину нейтральным

14 янв 2017
10587

Обурена Геращенко: Чому нікого не хвилює відсутність українських каналів у Росії?!

Заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина відреагувала на заяви ОБСЄ та міжнародних організацій щодо зупинки трансляції на території України російського телеканалу «Дождь»: «Нехай

Последние новости

Одесса стала самым дорогим городом Украины

Украина продолжает закупать российские ПАЗы

Составлен рейтинг лучших туристических направлений в 2017 году

На КПП Майорское задержали украинца с 200 кг колбасы

В соцсетях посмеялись над «сказкой» Залдостанова о Трампе

Правозащитники считают Трампа главной угрозой

Эксперт: от россиян скрывают реальную политическую обстановку в стране

Гидрометцентр: сегодня из Украины уходит теплый и влажный циклон

Эксперты: людей с психическими отклонениями притягивает друг к другу

Пономарь: наши потомки будут изучать это с большим интересом

Агенты Кремля собирают компроматы на глав МИД со всего мира

Переговоры по реинтеграции Кипра зашли в тупик

Рикардо Лагос, экс-президент Чили, снова хочет возглавить страну

Косово заявляет о провокации со стороны Сербии

Піонтковський про росіян: ми всі будемо прокляті

В США прошли массовые протесты против инаугурации Трампа

У США протестуватимуть проти інавгурації Трампа

SpaceX здійснив успішний запуск ракети

Нусс: Саакашвили и его сторонники становятся ситуативными коллегами русских шакалов

Трамп – загроза для прав людини?

 Новости за день