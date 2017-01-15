В соцсетях посмеялись над «сказкой» Залдостанова о Трампе

В соцсетях обсуждают заявление российского байкера Александра Залдостанова о том, что Дональд Трамп стал для всей России новогодней сказкой, в которой смелый и сильный парень побеждает Кощея Бессмертного и старуху Изергиль, информирует replyua.net.
«Сказка», написанная Хирургом, была опубликована Русской службой ВВС. Залдостанов написал следующее: «Дональд Трамп является этакой новогодней сказкой, в которую хотят поверить все россияне. Сильный парень Трамп побеждает Кощея Бессмертного и старуху Изергиль. Нам всем хотелось бы верить, что с приходом Трампа ситуация кардинально изменится». Также байкер отметил, что считает Трампа той личностью, которая если и не уберет вечное соперничество, то хотя бы сможет ликвидировать ненависть и злобу, присутствующих в этом соперничестве.
При этом старухой Изергиль Залдостанов называет Хиллари Клинтон. Многие пользователи отметили, что «байкер абсолютно больной» и назвали его сказку «феерией идиотизма». Один из пользователей при этом подчеркнул, что рад тому, что Хирург сделал очень полезное дело для всех россиян – он так и не стал врачом.