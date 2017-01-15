Эксперт: от россиян скрывают реальную политическую обстановку в стране

Политическая ситуация в России резко обострилась, однако этот факт от народа скрывают и уверяют в том, что обстановка остается стабильной. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Валерий Соловей, профессор и доктор исторических наук.
По его словам, тревожная ситуация складывается в российской глубинке. «Вот что происходит в провинции. Еженедельно губернаторы отправляют в Москву отчет о политической обстановке в регионе. Раньше такие отчеты посылали только раз в месяц, однако после выборов в Госдуму это происходит каждую неделю. Каждый отчет выдержан в духе «в Багдаде все спокойно». Однако между собой местные чиновники говорят совсем другое – дела плохи, вспыхнуть все может в любой момент», пишет Соловей.
По его словам, достаточно вспомнить несколько последних мероприятий, прошедших в России. «За два дня произошло два довольно крупных мероприятия. В Москве рядом с Грибоедовым, а в Санкт-Петербурге – рядом с Исаакиевским собором. В Москве людей было немного, а вот в Питере отмечена очень приличная явка», подчеркивает профессор.