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Советник главы МВД предсказал Путину судьбу Каддафи

Советник главы МВД предсказал Путину судьбу Каддафи
В интервью изданию «Обозреватель» Илья Кива, являющийся советником министра внутренних дел Украины, выразил мнение, что российского президента Владимира Путина ожидает достаточно кровавая и болезненная смерть, о чем передает replyua.net. Со слов Кивы, ему не хочется делать мрачные прогнозы на будущее, однако для главы Кремля смерть Муаммара Каддафи будет самой лучшей историей, которую он мог бы себе представить. Илья Кива считает, что сейчас в России ситуация сопоставима с критическим пике. И даже если в Кремле далее будут продолжать нынешнюю пропаганду и зомбировать население, рано или поздно этому придет конец.

Стоит напомнить, что бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи забили до смерти повстанцы, захватившие его в плен.

Недавно российский оппозиционный политик Константин Боровй в интервью журналистам заявил, что нынешнему российскому президенту Владимиру Путину, так или иначе, придется отвечать за абсолютно все его преступные действия. По утверждению Борового, всякий новый глава российского государства, если он будет адекватным, будет «переводить на него все стрелки». Когда сам Путин это окончательно осознает, не исключено, что он захочет умереть.
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