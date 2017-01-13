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В США не считают Путина военным преступником – Пионтковский

В США не считают Путина военным преступником – Пионтковский
По утверждению российского журналиста и политического деятеля Андрея Пионтковского, в новой администрации американского президента вряд ли будут считать главу Кремля Владимира Путина военным преступником, передает replyua.net. Эксперт отметил, что на сегодняшний день победителю выборов президента США Дональду Трампу приходится заявлять, что он будет вести переговоры со своим российским коллегой, опираясь на позицию силы, а если это не даст результатов, его действия по отношению к РФ будут не менее жесткими, чем Клинтон.

Кроме того, журналист подчеркнул, что когда претенденту на должность госсекретаря США Рексу Тиллерсону задали вопрос о том, является ли, по его мнению, Путин причастным к военным преступлениям, он изо всех сил пытался оправдаться. В частности, отметил Пионтковский, американский политик заявил, что пока не может придерживаться подобного мнения в связи с отсутствием всех необходимых подтверждений.

«С учетом недавних событий, я считаю, что кандидатуру Тиллерсона поддержат, так как он сильно старался. Он подверг критике Барака Обаму за то, что тот не передал Украине летальное оружие после того, как Путин аннексировал Крым. Однако, суть разговора была не о том, нужно ли оказывать поддержку Киеву или нет, а о целесообразности объявления Путина военным преступником», - сделал вывод эксперт.
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