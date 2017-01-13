Лия Ахеджакова прокомментировала крушение Ту-154: беда в том, что у нас рабская профессия

Актриса Лия Ахеджакова, известная своей проукраинской позицией, заявила о том, что артисты, летевшие на борту Ту-154 в Сирию, ни в чем не виноваты, и у них рабская профессия, сообщает replyua.net со ссылкой на Собеседник.
По словам талантливой актрисы, у этих людей не было выбора - где им сказали выступать, туда они и едут. «Весь ужас заключается в том, что нам, артистам, приказывают. Где скажут выступать, туда мы и летим. Если в Сирию, значит, в Сирию. И там придется веселиться даже после того, что случилось в Алеппо. И они понимали, какой ценой дается такой праздник. Артисты из Ансамбля имени Александрова работали в таком же коллективе, каким для меня является театр», заявила Ахеджакова.
Также актриса призналась, что ей бы тоже пришлось лететь в Сирию, если бы приказало руководство. «Кто будет играть мою роль, если откажусь? У артистов рабская профессия. Если бы «Современник» отправили в Сирию, и я была бы на дне Черного моря», отметила артистка. Она подчеркнула, что сейчас даже боится что-то говорить – за слова можно угодить в тюрьму, и в том самолете погибли как невинные люди, так и те, кто устроил войну в Сирии.