Россияне привыкают к нищите - блогер

Финансовый аналитик Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет, что население России продолжает стремительно беднеть, и уже не верит, что этот процесс когда-то остановится, - передает replyua.net.
Пономарь пишет, что российские граждане привыкают к тому, что они нищие. В течение последнего года уровень лиц, находящихся за гранью бедности в России достиг 41%, хотя в конце 2015 года составлял не более 15%. В соответствии с последними социологическими исследованиями, проведенными московской Высшей школой экономики, почти треть всех россиян заявляют, что не могут оплачивать коммунальные платежи. Сорок процентов заявляют, что им не хватает денег на еду и одежду. У 18% нет средств на медицинские препараты и оплату лечения, а 13 процентов опрошенных отметили, что не в состоянии платить по кредитным обязательствам банкам.
Финансовый аналитик подчеркивает, что темпы падения потребительской способности в России падают намного быстрее, чем реальные доходы населения – товарооборот сократился более, чем на пятнадцать процентов. Россияне пытаются выкручиваться из этой ситуации кто как может. Большинство стало потреблять более дешевые продукты и выращивать овощи в подсобных хозяйствах. И даже к 2020 году россияне не смогут вернуться к докризисному уровню потребления.