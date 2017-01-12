В России наступил год краха нефтяных иллюзий - аналитик

Финансовый аналитик Влад Пономарь пишет, что иллюзии, созданные якобы прогнозируемым ростом стоимости нефти на мировых рынках, начали постепенно рассеиваться – в то время как Россия и ОПЕК заявили, что сократят добычу нефти, другие производители решили ее увеличить, - передает replyua.net.
Пономарь пишет, что пока страны ОПЕК и РФ собирались повысить цены на нефть за счет уменьшения ее добычи и продаж, Иран и Ирак решили, наоборот, увеличить добычу черного золота. Иран, кроме того, увеличил еще и продажи нефти, которую успел добыть еще до отмены ограничений, наложенных США, и хранил в танкерах. Имея огромные накопленные запасы нефти, Иран может в любой момент выбросить ее на рынок, таким образом, обвалив цены. Аналитик подчеркивает, что эксперты предупреждали об этом риске давно, но многие забыли об этом факте из-за заявления стран ОПЕК.
Пономарь сообщает, что еще с прошлого года Иран начал продавать эти запасы Китаю, Индии и Южной Корее. С 2015 года ему удалось продать уже более 13 миллионов баррелей нефти, и он только увеличивает объемы продаж – у него осталось еще около 16 миллионов баррелей нефти только в хранилищах, а добычу он не прекращал. Ирак также начал активную продажу нефти – на февраль у него заключены несколько контрактов. По мнению аналитика, все это означает, что все усилия ОПЕК и России давно пошли прахом.