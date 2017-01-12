Муждабаев: друзей Украины в России скоро совсем не останется

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке делиться впечатлениями об отношении либерально настроенных россиян к «украинскому вопросу» и «вопросу Крыма» в частности. Журналист отмечает, что количество его друзей среди российских граждан стремительно сокращается, и поделать с этим ничего нельзя, - передает replyua.net.
Муждабаев отмечает: «Запрет «Дождя» в Украине, увы, заслуженный и подробно обоснованный, проявит еще какую-то часть либерально настроенных россиян, которые не обладают достаточной эмпатией, чтобы поставить себя на место украинцев»
Блогер сообщает, что его друг, журналист, в ужасе пишет ему, что у него постоянно уменьшается количество российских друзей. Муждабаев отмечает: «Я его успокоил: у меня тоже. Этот процесс будет продолжаться, а слой друзей Украины в России истончаться. Там будет еще большее окукливание, «отстранение от Крыма и Украины». Будут рваться связи с теми, кто не удерживает моральной планки по тем или иным причинам». Журналист подчеркивает, что глупо их осуждать – нужно просто принять этот факт. Зато останутся настоящие друзья, которые чувствуют, как мы, дышат, как мы, так же, как мы, понимают несправедливость!