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У Кремлі незадоволені висловлюванням Тіллерсона про Крим

У Кремлі незадоволені висловлюванням Тіллерсона про Крим
У Кремлі різко відреагували на заяву кандидата у держсекретарі Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона щодо незаконності анексії українського Криму Російською Федерацією. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише «Дождь», передає replyua.net.

«Російська Федерація виявляє неабияку терплячість у поясненнях щодо цього питання. З такими формулюваннями відомих американських людей, які хочуть зайняти керівну посаду в країні, ми категорично не згодні. Свою позицію ми будемо пояснювати, наводячи аргументи», - зазначив він. Кім того представник Путіна заявив, що слова Тіллерсона про присутність російських кадрових військових на території України являється нецікавими для нього, і їх коментувати він не буде.

«Ми не збираємося розжовувати державному секретарю США всі питання в той самий момент, як вони будуть у нього виникати», - наголосив Пєсков. В той самий час він нагадав, що Російська Федерація продовжує відмовлятися від звинувачень американської розвідки у тому, «що Росія нібито причетна до хакерських атак на США під час президентських виборів». «Все це абсурд. Представлені доказ не являються справжніми. Ми переконалися у непрофесіоналізмі американських спецслужб», - сказав речник Путіна.
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