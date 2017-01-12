валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

План Савченко чи план Путіна?

План Савченко чи план Путіна?
Народний депутат Надія Савченко продовжує свою бурхливу діяльність. Ця діяльність все більше виходить за рамки депутатства і нагадує роботу дипломата, який до того ж працює сам по собі. Коли Савченко звільнили і привезли в Україну, ніхто не міг подумати, що через півроку вона стане яскравою прихильницею діалогу з російськими бойовиками. Зараз формується враження, що місія Надії Савченко полягає більше в легітимізації бойовиків, ніж у визволенні окупованої української території. Колишній в’язень Москви тепер грає роль, яка написана явно не в Україні. Вона любить розповідати, що має свій план визволення полонених. І що готова до діалогу з ким завгодно. Але що таке план Савченко насправді? І де він написаний? Чи не взяла випадково з собою з Росії Савченко тези, складені у Кремлі Владіміром Путіним?

Весь зміст діяльності Надії Савченко зараз зводиться до того, що потрібно налагоджувати тісні контакти з лідерам и ДНР і ЛНР та йти на пошук домовленостей. Для неї цілком прийнятними є переговори з Захарченком і Плотницьким навіть у Києві. На цих переговорах Савченко не ставить питання виведення російських військ з України чи капітуляцію ДНР і ЛНР. Також не порушує нардеп питання відповідальності за злочини російських бойовиків на Донбасі. Не наполягає на розформуванні незаконних збройних формувань, встановленні контролю над кордоном з Росією і введенні нових санкцій проти агресора. Робота Надії Савченко зводиться до того, щоб підготувати думку суспільства про визнання ДНР і ЛНР і їх особливого статусу. Непомітно, але неухильно нардеп, колишній перший номер у списку «Батьківщини», робить свою роботу та впливає на суспільну думку в потрібному для Кремля руслі.

План Надії Савченко насправді базується на кількох основах. У Москві чудово розуміють, що українське суспільство втомилося від війни. Тим більше від такої війни, якої нібито не існує, бо є антитерористична операція. Але в якій постійно гинуть українські військові. Ця подвійна мораль влади і невизначеність втомлює більше, ніж визнання самого факту війни. Людина за своєю природою прагне до визначеності. Ситуація ж на Сході невизначена. Політика української влади також дивна і неоднозначна. Попри запевнення про відсутність торговельних контактів з окупованими територіями, там процвітає контрабанда. Вугілля з Донбасу йде не теплові електростанції України, бо уряд за три роки не умудрився перевести українські ТЕС, які працюють на антрациті, на вугілля газової групи. Ахметов та інші олігархи продовжують заробляти гроші. Тоді як інші вмирають, змушені виконувати наказ вищого командування «не піддаватися на провокації і стояти на місці». А дехто ще й приторговує посвідченнями учасника АТО. Українці стомилися від такої подвійності стандартів, від фальші і обману. Бо хтось воює, а хтось торгує. Зрозуміло, що й армія, яка немає чітких вказівок, також перебуває в не найкращому моральному становищі. А тут ще й наявність серед генералів осіб, яких давно потрібно було люструвати. Все це створює умови для суспільного розчарування. На цьому і намагається зіграти Москва та Путін.

Звісно, Надія Савченко не заявляє прямо: давайте визнаємо ДНР і ЛНР повноцінними суб’єктами та включимо їх до складу України на особливих правах. Але вона вдало спекулює питанням миру. Грає на почуттях людей, чиї родичі опинилися у в’язницях ДНР і ЛНР. Савченко каже їм: «Ви ж бачите, українська влада нічого не робить і не може визволити ваших близьких. А ось я пропоную реальну формулу звільнення». Зрозуміло, що люди хочуть будь-якою ціною побачити своїх рідних поруч. І часто слова Савченко лягають на благодатний грунт. Цьому сприяє і невизначеність державної політики. З одного боку ми ніби воюємо, а з іншого – торгуємо. Ці несумісні поняття викликають суспільний дисонанс. І ось Надія Савченко пробує просунути в маси іншу думку: «А чи не пора нам простити один одного, потиснути руки і домовитися про спільне життя разом». Така думка теж знаходить відгук у тих, хто за мир будь-якою ціною, а не переможний мир. І ось, якщо раніше влада заявляла, що ніякі переговори з терористами неможливі, то тепер Савченко каже про те, що вони цілком можливі і навіть у Києві.

Той же план Савченко зі звільнення полонених і оприлюднення їх списків свідчить про те, що вона готова звільняти 10 терористів та їх пособників і лише одного українця. Для неї чомусь прийнятно випустити більше півтисячі проросійських найманців і лише 42 українці. Насправді звільнення залежить не від того, що Савченко опублікувала списки, а від політичної волі з Росії. ДНР і ЛНР – типові маріонетки Москви і робитимуть те, що скаже Путін. Проте Надія Савченко своєю діяльністю намагається ввести суспільство в оману і показати, що це самостійні гравці, з якими можна вести прямі переговори. Мало того, Савченко повністю легітимізує бандитів і вбивць українських солдат і такими діями зводить протистояння на Донбасі до внутрішнього громадянського конфлікту, а не до агресії Росії. Як недавно заявила розпіарена полонена, Захарченко і Плотницький не є терористами і кожна маріонетка може вийти з-під контролю свого ляльковода. Цим самим натякнувши, що лідери ДНР і ЛНР стали незалежними фігурами і суб’єктами політики. А на Донбасі нібито воюють не проти України, а проти влади Порошенка, як і на Майдані люди повстали проти влади Януковича.

Звісно, тези Савченко абсурдні. Але вони мають певний відгук в нинішньому суспільстві. Савченко свідомо чи ні виконує план Путіна. Його суть проста і зводиться до наступного. ДНР і ЛНР – це самостійні утворення, які виникли внаслідок повстання народу проти дій Києва. Керівники ДНР і ЛНР є самостійними політичними фігурами з якими можна і треба сідати за стіл переговорів. Вони ніякі не маріонетки Кремля, а лідери Донбасу і можуть вирішувати усі питання від полонених до статусу окупованих територій. Україні потрібен мир, а все інше не принципово. Якщо мир буде досягнуто шляхом надання особливого статусу Донбасу і амністії бойовикам – це прийнятна ціна. Українська влада показала свою нездатність звільнити українських полонених, а от Надія Савченко пропонує вірний підхід до цього питання і готова їздити куди потрібно і говорити з ким потрібно. Військ Росії на Донбасі взагалі немає, є хіба що частина сепаратистів і колаборантів. І взагалі ДНР і ЛНР ніколи не воювали проти України. Вони вбивали українських солдат лише тому, що хотіли децентралізації, умов для ведення бізнесу і нормального життя. Тому настав час припиняти цей внутрішній громадянський конфлікт. Ось які тези містяться у діях Савченко. І, за дивним, а може і не дуже дивним, збігом обставин вони чомусь нагадують тези Росії. То план Савченко і план Путіна – це різні плани чи плагіат?

Святослав Ворон для replyua.net

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток
Важное за сутки
11 янв 2017
18503

Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет, что жителей Севастополя переселяют на Дальний Восток. Предатели уже назвали это новой завуалированной волной депортации крымского населения, - передает

11 янв 2017
9022

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшние обвинения Рекса Тиллерсона в адрес России, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность главы

11 янв 2017
6658

Блогер: вата потроху прозріває

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився доволі показовими фото, які яскраво демонструють настрої населення на окупованій частині Донбасу, - про це інформує replyua.net.

Последние новости

Маккейн пояснив, як з "вбивцею та продуктом КДБ" можна знайти спільну мову

CNN відповів команді Трампа на звинувачення у поширенні брехні

У Кремлі незадоволені висловлюванням Тіллерсона про Крим

План Савченко чи план Путіна?

Олланд ще раз наголосив, що Франція не визнає анексію Криму

Антин Мухарский хочет представлять Украину на «Евровидении – 2017»

Військовий медик врятував життя бійця АТО ціною власного

Число жертв морозов в Европе превысило 70 человек

Песков назвал угрозой наращивание США сил в Евросоюзе

Блогер: довольно посыпать пеплом голову и разочаровываться в Трампе

У Кремлі мріють про хороші відносини Путіна та Трампа: Вони знайдуть спільну мову

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото

Минобороны РФ назвало «уткой» новость о наращивании Россией военной мощи в Сирии

Президент Мексики жестко высказался в ответ на заявление Трампа

Политолог: Тимошенко, Ляшко и Бойко. Если это «новые лидеры», то какими должны быть «старые»?

Порошенко в Одесі: "Слова я вам не давав, сядьте"

ГПУ хоче посадити на 15 років терориста, який вбивав українців у складі "ЛНР"

Президент Болгарии признался в большой симпатии к РФ

У Києві на голову людині впала льодяна брила

 Новости за день