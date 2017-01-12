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Песков назвал угрозой наращивание США сил в Евросоюзе

Песков назвал угрозой наращивание США сил в Евросоюзе
По мнению российских властей, решение США о размещении на территории Польши своей бронетехники и военнослужащих может обернуться угрозой для интересов России. Как передает replyua.net, такое заявление сегодня прозвучало от пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что в любой стране новость о размещении рядом со своими границами иностранных военных будет встречена с негативом.

«Подобные действия – это непосредственная угроза российским интересам и безопасности всей страны. В особенности это актуально с учетом того, что наращивание своего военного присутствия возле наших границ со странами Европы осуществляется третьим государством. И такие решения принимаются властями не европейской страны», - заявил Дмитрий Песков.

Недавно Франц Клинцевич, занимающий должность главы Комитета в Софреде России по вопросам безопасности и обороны, заявил, что ответ Кремля на размещение в Европе американского военного контингента будет достаточно жестким. Он назвал действия НАТО и США «вызывающими, наглыми и демонстративными» и добавил, что Запад обязательно узнает реакцию России на подобные действия. Клинцевич завил, что ответ РФ можно будет увидеть по всей протяженности границей с Польшей.
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