У Кремлі мріють про хороші відносини Путіна та Трампа: Вони знайдуть спільну мову

У Кремлі не сумніваються, що російський президент Владимир Путин та новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знайдуть спільну мову і їхні подальші відносини будуть дружніми та продуктивними на користь обох держав. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час розмови з кореспондентами «ТАСС», передає replyua.net.
«Однак це не означає, що дві наймогутніші країни світу знайдуть спільну мову у всіх зовнішньополітичних питаннях. Таке навряд може статися. Про таке в Кремлі навіть не думають. Однак вести конструктивні та плодоносні переговори – ось основна мета для російської влади. Ми переконані, що стосунки з президентом Трампом будуть налагоджені», - сказав він.
Крім того представник Путіна зазначив, що на сьогоднішній день Москва помічає явний брак позитивних моментів взаємоповаги між США та РФ, ніж це має бути у сучасному світі. Такими словами Пєсков прокоментував заяву Трампа, який сказав, що під час його президентства Росія буде поважати Сполучені Штати набагато більше, ніж це було за часи колишніх керівників держави. «У своїх публічних заява та діях президент Путін заявляє в недвозначній формі, що Росія готова співпрацювати з американськими партнерами. Однак повага може бути виключно взаємною. Інакше не буде», - додав прес-секретар.