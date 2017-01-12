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Минобороны РФ назвало «уткой» новость о наращивании Россией военной мощи в Сирии

Минобороны РФ назвало «уткой» новость о наращивании Россией военной мощи в Сирии
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России, назвал «очередной уткой» информацию о том, что якобы Россия собирается наращивать военную группировку на территории Сирии, передает replyua.net со ссылкой на российский ТАСС.

По словам Конашенкова, была осуществлена только плановая ротация – в Сирию перебросили несколько самолетов, и они будут находиться на базе Хмеймим. Также представитель ведомства подчеркнул, что шесть бомбардировщиков были переброшены в РФ с сирийской базы, а вместо них на Хмеймим перебросили четыре Су-25. «Была осуществлена только плановая ротация. Из России в Сирию перебросили четыре Су-25, которые оборудованы прицельными комплексами и навигационными системами. Целый ряд западных СМИ предпринимает попытки забыть одни факты и уцепиться за другие, чтобы потом кричать о том, что Россия наращивает военное присутствие в Сирии», заявил Конашенков.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили о переброске новой военной техники РФ в Сирию. В настоящее время в Сирии действует режим прекращения огня, который начался с 29 декабря.
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