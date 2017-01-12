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Журналист: больше всего Путин боится Китая

Журналист: больше всего Путин боится Китая
Если между Китаем и Соединенными Штатами произойдет серьезный конфликт, Россия будет придерживаться нейтралитета, поскольку у нее нет возможности помочь ни одной из сторон.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Online.ua, такое мнение высказал Леонид Радзиховский, известный российский журналист. По его словам, у Путина есть табу – ни при каких обстоятельствах российский президент не пойдет на формальный военный союз с КНР. «Для РФ это будет означать крах государственности. Здесь можно провести сравнение: это примерно то же самое, что союз Украины с Россией, но если в случае с Украиной Россия более сильное государство, то на фоне Китая РФ проигрывает», отмечает Радзиховский.

Более того, по мнению журналиста, Путин никогда не решится на конфликт с Китаем, на разрыв экономических или торговых связей. «Россия боится Китая, она с ним связана. Несмотря на это, политические симпатии Путина все равно остаются на стороне КНР. Однако у США больше влияния на РФ, чем у Китая, но Китай – авторитарная страна, как и Россия», добавил Радзиховский.
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