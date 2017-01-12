В Кремле признали, что россиянам приходится становиться гастарбайтерами из-за низких зарплат в России

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец впервые публично признала то, что россиянам приходится уезжать за границу на заработки, чтобы прокормить свои семьи. В то же время Ольга Голодец подчеркнула, что вины правительства РФ в этом нет, виноваты бизнесмены, владельцы предприятий, которые слишком дешево оценивают работу россиян.По словам вице-премьера, сейчас уже речь идет не о молодежи или тех россиянах, которые на протяжении долгого времени не могли найти себе работу, начали уезжать квалифицированные кадры, которые имеют огромный опыт работы и более-менее достойную зарплату в России. Голодец уверена, что виной такой «негативной тенденции» российский бизнес, который гонится за дешевой рабочей силой и не хочет повышать зарплаты, а также создавать комфортные условия труда. «Сейчас в России созданы отличные условия труда с высокой зарплатой только для работников фармацевтической и сельскохозяйственной сферы, по другим отраслям ощутимого прогресса нет», – отметила чиновница.Напомним, что по официальным последним данным Росстата средняя зарплата россиянина в прошлом году составила меньше 40 тысяч рублей.