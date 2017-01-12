Путин получил первый «нож в спину» от Трампа – Роман Цымбалюк

Журналист Роман Цымбалюк в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что поскольку команду победителя выборов президента США Дональда Трампа до такой степени связывают с тесными связями с Россией, что теперь они на практике должны будут доказать свою проамериканскую позицию, передает reolyua.net. Блогер отмечает, что этому процессу уже положено начало, и российский президент Владимир Путин свой первый «нож в спину» уже получил.
По мнению Цымбалюка, спустя некоторое время Трамп будет только вредить Кремлю, в связи с чем блогер призвал патриотов к оптимизму, так как хотя Украину нужно будет защищать самим, но в мире у нас есть союзники. В качестве примера Цымбалюк привел недавнее заявление кандидата на должность американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон должен поставить Киеву летальное оружие, а также о том, что российская аннексия Крыма незаконна.
К тому же, напомнил блогер, Рекс Тиллерсон охарактеризовал российскую политику по отношению к Крыму силовой и подчеркнул, что на нее нужно было отвечать соответствующим образом. Претендент на должность госсекретаря США добавило, что экономические санкции против России, введенные Бараком Обамой – это «сильный инструмент». Тиллерсон процитировал бывшего американского президента Рузвельта о том, что синхронно с проведением дипломатической работы с собой всегда должна быть «большая дубинка».