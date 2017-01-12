В России ходят слухи о нелегитимности Путина и скором распаде страны – политолог

Результатом попытки возглавляемого Владимиром Путиным режимом разрушить международные нормы и установленный в мире порядок станет свержение самого нынешнего главы Кремля, и все это произойдет в соответствии с югославским сценарием. Как передает replyua.net, подобное мнение в своем блоге для сайта «Обозреватель» представила Наталья Гулевская, являющаяся представителем российской оппозиции. С ее слов, все намерения российских властей завладеть компроматом на будущего американского президента Дональда Трампа сопоставимы с попыткой как можно быстрее спилить ветвь на дереве, на которой, собственно, и висит легитимность российского политического руководства.
Наталья Гулевская подчеркнула, что сам Путин, а также представители его окружения, за последнее время успели нарушить все возможные международные нормы, и в большей части причиной этого стала некомпетентность и правовой нигилизм как Владимира Путина, так и его самых близких соратников.
Более того, Гулевская считает, что Кремль, наконец, должен осознать, что вмешательство какой-либо страны в период после окончания войны приведет к достаточно печальным результатам, предсказать которые не может никто.