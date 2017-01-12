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В России могут начаться аресты за занятие йогой – политик

В России могут начаться аресты за занятие йогой – политик
Бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что против жителя города Санкт-Петербурга Дмитрия Угайя правоохранители возбудили уголовное производство, передает replya.net. Причиной таких действий стало то, что мужчина организовал лекцию о йоге. Таким образом, отметил политик, российские власти уже начали запрещать людям занятия в тренажерных залах. По мнению Гудкова, вряд ли петербуржцу могло прийти в голову, что его «деятельность миссионера» - это нарушение «пакета Яровой» в несогласованных с властями местах. То есть, и йогу в Кремле приравняли к экстремизму.

Дмитрий Гудков считает, что его сограждане, пускай и не так быстро, но начинают понимать, в каком государстве им приходится жить. Даже известная в России певица Сати Казанова начала писать о проявлениях «сталинизма» в своей стране, и что она, из-за занятий йогой, также может оказаться за решеткой.

Но самое печальное в этой ситуации, продолжил в своем блоге политик, то, что у его сограждан сформировалась давняя привычка наступать на одни и те же грабли множество раз. И не исключено, что в скором времени полиция начнет возбуждать все больше уголовных дел против тех, кто занимается «экстремизмом». Причем это могут быть даже садоводы, так как государственная машина в этом деле слишком далеко зашла.
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