В своем блоге для сайта «Обозреватель» журналист издания Newsader Александр Кушнарь пишет о новом стратегическом поражении российской власти, передает replyua.net. В частности, он напомнил содержание одной из последних записей будущего президента США Дональда Трампа в микроблоге Twitter о том, что он совершенно не имеет никаких связей с Кремлем. В том числе, республиканец подчеркнул, что у него в России нет ни контрактов, ни финансовых займов.
По убеждению Кушнаря, теперь победитель американских президентских выборов будет бояться хотя бы одно положительное слово сказать в адрес России. А о его планах отменить введенные Бараком Обамой санкции или попытаться помешать Конгрессу принять новый санкционный пакет по против Кремля уже никто и не вспоминает.
Кушнарь считает, что даже если гипотетически предположить, что между США и Россией существовала какая-то «большая договоренность», то ее уже давно похоронили. Именно это было положено в основу спецоперации, которую медиа-ресурсы США устроили тогда, когда планировалось проведение первой пресс-конференции Трампа как «фактически президента». В свою очередь, отмечает журналист, кандидат на должность пресс-секретаря США Рекс Тиллерсон должен будет доказать, что врученный ему российским президентом Владимиром Путиным «Орден Дружбы» не более ценен, чем металл, из которого его изготовили.