Койнаш: «великая миссия» обречена на провал

Российский глава Путин считает строительство моста через Керченский пролив «исторической миссией», однако никого не заботят такие факты, как плохие погодные условия, сейсмическая активность, плохая геология, и, как следствие, разрушение моста. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, такое мнение высказала член Харьковской правозащитной группы Галина Койнаш.
По ее словам, миссия Путина обречена на провал, и это произойдет не только из-за санкций, поскольку эксперты уже предупредили – даже если сооружение моста удастся завершить, он простоит недолгое время. «Путин хочет мост очень быстро, и это значит, что проект будет реализован без должной оценки специалистов и без оценки погодных условий. Мост строится и проектируется одновременно, а все разрешительные документы являются только формальностью. Проект стоит четыре с половиной миллиарда долларов, дополнительные деньги идут на пропагандистское продвижение», подчеркивает Койнаш.
По ее мнению, затраты только увеличиваются, однако второй тендер провалили из-за отсутствия заявок. «Судя по всему, подрядчики знают обо всех рисках, поэтому и не берутся за этот проект. Даже если санкции снимут, подрядчики найдутся, но они не будут работать без страховки», отмечает Койнаш.