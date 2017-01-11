Penthouse запропонував ФСБ мільйон доларів за інтимне відео Трампа

Відомий журнал для дорослих Penthouse запропонував співробітникам російської Федеральної служби безпеки винагороду за секс-відео за участю обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Лента.ру».
Так, сьогодні, одинадцятого січня 2017 року, в офіційному акаунті Penthouse у Твіттері з’явилось жартівливе повідомлення: «Увага! Обіцяємо дати до мільйона доларів за передачу нам ексклюзивних справ на зроблені ФСБ у Москві відеозаписи оргій Трампа з золотим дощем».
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що дивна «любов» Трампа до Російської Федерації викликана тим, що ФСБ володіє скандальним компроматом на нього. Зокрема, журналісти повідомляли, що під час візиту в Москву у 2013 році Трамп зняв у готелі «Рітц-Карлтон» той же номер, який займали до цього Обама з дружиною. Відтак, Трамп найняв повій, яким наказав справити на ліжко, де відпочивав президент з першою леді, малу природну потребу. ЗМІ стверджують, що російська ФСБ володіє і іншими компрометуючими відомостями про особисте життя Трампа, а тому шантажує його, змушуючи займати «русофільську» позицію. Команда Трампа вже категорично заперечила ці відомості.