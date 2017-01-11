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У банковской системы России серьезные проблемы - аналитик

У банковской системы России серьезные проблемы - аналитик
Финансовый аналитик Влад Пономарь сообщает, что банковская система Российской Федерации испытывает серьезные трудности, вызванные общим ухудшением экономической ситуации в стране, - передает replyua.net.

Пономарь сообщает: «Российские банки испытывают серьезные проблемы с наличностью – количество наличных денег упало до четырехлетнего минимума. Причем тенденция падения объемов наличности наблюдается уже седьмой квартал подряд – об этом заявил Центральный банк РФ». Финансовый аналитик подчеркивает, что большие проблемы у российских банков и с запасами иностранной валюты – по сравнению с аналогичным периодом 2015 года они сократились более, чем в 3 раза. Блогер пишет, что население РФ продолжает не доверять национальной валюте и при первой же возможности скупать иностранную.

Пономарь отмечает, что сильно по банкам РФ ударит банкротство многих предприятий и физических лиц. По предварительным оценкам, убытки в банковской системе РФ из-за этого составят более 15,5 миллиардов рублей – эту сумму банкам придется или просто списать, или попытаться реструктуризировать, если это будет возможно. Также стоит напомнить, что в конце 2016 года в банковской системе РФ был запущен «эффект домино» - банки начали «лопаться» один за другим, потому что поддержку Центральный банк РФ оказывает банковским учреждениям лишь из первой «десятки».
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