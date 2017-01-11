Муждабаев: «скорбный Рубикон» российской либеральной общественностью был перейден

Айдер Муждабаев пишет на своей странице в Фейсбуке о необратимых процессах, происходящих в сознании российских граждан, а также о «новом духовном облике» российского народа. Украинский журналист сообщает, что его выводы об этом удивительным образом совпали с выводами российского журналиста Аркадия Бабченко, - передает replyua.net.
Муждабаев заявляет: «Как мы синхронно заметили с Аркадий Бабченко, «скорбный Рубикон» российской либеральной общественностью был перейден, правила выживания в духовном рейхе вполне усвоены, и теперь — только по наклонной».
Он подчеркивает: «Смотрите, вот и Исаакий уже у многих «правильно церкви передали, в этом есть логика». Хотя ясно, что логики никакой, что церковь могла проводить в музее праздничные молебны, и необходимости в этом не было. А необходимость для Российской православной церкви выражается исключительно в бабле. А дальше любые решения власти, все более, мягко говоря, спорные, а на самом деле — корыстные и безумные, будут приниматься и одобряться все большим процентом интеллигенции. И в итоге дойдет до ста». По мнению Муждабаева, изменить это мировоззрение, ставшее для россиян всеобщим, уже невозможно.