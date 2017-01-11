Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшние обвинения Рекса Тиллерсона в адрес России, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность главы Государственного департамента США, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Тиллерсон сегодня заявил, что аннексия и последующая оккупация Россией Крымского полуострова – это поступок, который говорит о полном нежелании РФ учитывать геополитические интересы США. Выступая в Сенате, американский политик отметил: «Недавняя активность России на территории Украины абсолютно не учитывает американские интересы».
Также Тиллерсон добавил, что «РФ несет в себе опасность, потому что вполне предсказуема, когда действует в угоду своим интересам». Также будущий глава внешнеполитического ведомства в администрации Трампа сообщил, что аннексия Россией Крымского полуострова незаконна, поскольку противоречит нормам международного права. «Фактически, оккупация и последующее «присоединение» Крыма – это захват территории, принадлежащей другому государству». Сотник прокомментировал это выступление Тиллерсона, назвав его «ножом в спину и одновременно плевком в лицо – два в одном».