Блогер: засекречені військові втрати росіян – це так високодуховно

Олександр Коваленко в Фейсбук ділиться результатами моніторингу російських соціальних мереж, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер вже досить тривалий час моніторить російські соціальні мережі для того, щоб зрозуміти хоч приблизно кількість втрат кремлівської армії в Сирії. Наприклад, одна з найсвіжіших історій розповідає про Марата Ахметшина з Казані, капітана Збройних сил РФ, батька трьох дітей. Щоправда, більше з нащадками він не побачиться, адже він загинув у Сирії в червні 2016 року – про це стало відомо лише сьомого січня 2017 року. І це далеко не одиничний випадок – зокрема, майор Санал Санчиров, про якого розповідали калмицькі групи у соціальних мережах – а потім всі повідомлення раптово зникли. Едуард Сокуров з Кабардино-Балкарії загинув першого жовтня 2015 року, а дізнались про це тільки в грудні. Офіцер ГРУ Сергій Печальнов з Родниковського району помер в середині червня 2016 року, про що рідним стало відомо лише у листопаді.
Загалом, продовжувати списки втрат тих, кого «там немає» можна ще довго – рано чи пізно дані про тих, кого не можна називати, все ж випливають у російському інформаційному просторі. Відразу відчувається, що воюють вони за праве діло, адже засекречувати втрати у мирний час – це так високодуховно, - іронізує блогер.