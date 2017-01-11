Політолог розповіла що насправді стало чинником агресії Кремля проти України

Політолог Олеся Яхно-Белковська поділилась на своїй сторінці в Фейсбук міркуваннями з приводу того, що саме у першу чергу спричинило російську агресію проти України, - про це інформує replyua.net.
Політолог наголошує, що протягом всіх років незалежності України її політичні еліти так і не змогли відірватись від Москви – так, безпринципні і продажні українські еліти раз за разом залучали російських політиків до вирішення внутрішніх конфліктів та своїх конкурентних змагань. Саме цей факт і дав Кремлю підстави відмовляти українському народу у міжнародній суб’єктності і посягати на нашу незалежність. На найвищому рівні української політики вже не один раз демонстрували такі тенденції – це і заклики втікачів ввести війська на територію нашої держави, і хіхікання з Путіним з приводу війни у Грузії.
Зараз тенденція зберігається, хоч самі колаборанти і стали «дрібнішими» - тепер різні олігархи-корупціонери ховаються за широкою спиною Кремля від кримінальної відповідальності. Зокрема, російський опозиціонер Ілля Яшин оприлюднив звіт «Гібридна агресія Кремля», в якому детально розповів про зв’язки Олександра Онищенка з російською владою. Саме використовуючи наші вразливі місця, Кремль і намагається впливати на ситуацію в Україні, - наголошує політолог.