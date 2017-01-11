Манн: о национальном благосостоянии РФ придется забыть

Соломон Манн пишет, что макроэкономические показатели Российской Федерации становятся хуже с каждым годом – она дорого заплатит за свои выходки, совершенные в 2014-2016 годах, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Россия получает отдачу после неумных выстрелов 2014-2016 годов в виде постепенного сокращения резервов. Но некоторым оценкам, возможно, что резервный фонд исчезнет уже в этом году, а Фонд национального благосостояния сократится еще вдвое. Поскольку уже три года пенсионные отчисления поступают прямо в бюджет, минуя пенсионные фонды, возможно, что о «национальном благосостоянии» при таких тратах вообще придется забыть».
Сегодня российские СМИ пишут, что Министерство финансов РФ заявило о том, что за прошедший год запасы в Резервном фонде сократились в четыре раза и составили 972,13 миллиардов рублей. Ранее глава Счетной палаты РФ заявляла, что если отчисления из него продолжаться такими же темпами, то он исчерпается раньше, чем закончится 2017 год – только за декабрь 2016 года объем Резервного фонда уменьшился на половину. Также сегодня стало известно, что в начале 2017 года запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума.