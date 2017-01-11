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От новых санкций против России пострадает вся экономика мира – Песков

От новых санкций против России пострадает вся экономика мира – Песков
Результатом новых санкций, которые некоторые члены Сената США хотят ввести по отношению к России, станут негативные процессы не только для российской стороны, но и для всей экономики мира. Как передает replyua.net, такой точки зрения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уверен, что если в Сенате все же будет принято такое решение, это «приведет к дополнительному ущербу не только отношениям Москвы и Вашингтона, но и для всей мировой экономики и мирового рынка энергетики».

Дмитрий Песков считает, что подобные санкции для России обернутся «некоторыми негативными последствиями», но при этом пресс-секретарь выразил убеждение, что энергетическому сектору РФ удастся найти источники компенсации предполагаемого ущерба.

Вчера представитель демократов Бег Кардин сообщил, что на рассмотрение сенаторов внесен проект закона, предполагающий введение новых антироссийских ограничений. По утверждению политика, отныне совершенно очевидно, что Кремль по поручению непосредственно российского лидера Владимира Путина вмешался при помощи хакерских атак в процесс выборов президента США, и отныне об этом больше никто не будет спорить.
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