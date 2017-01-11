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Зв'язки Трампа та РФ тривають вже протягом 5 років - секретні дані

Зв'язки Трампа та РФ тривають вже протягом 5 років - секретні дані
Російський режим вже протягом щонайменше п’яти років підтримує та допомагає новобраному президенту США Дональду Трампу. Головна мета цього проекту – розколоти та розділити західний альянс. Про це зазначається у 35-ти сторінковому документі, який розповідає про взаємовідносини між Трампом та РФ, який став резонансним серед ведучих американських ЗМІ, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що протягом всього цього часу Дональд Трамп отримував регулярну інформацію від російської розвідки, в тому числі і про Демократичну партію і їхніх опонентів. Згідно з даними колишнього офіцера розвідки Російської Федерації, ФСБ мала достатню кількість компромату проти Дональда Трампа для того, щоб успішно його шантажувати. Деякі достовірні джерела вважають, що у Москві для Трампа було організовано збочені статеві акти, які проходили під пильним наглядом Федеральної служби безпеки РФ.

Також зазначається, що вся негативна інформація проти лідера демократів Хілларі Клінтон збиралася роками, і це були переважно записи телефонних розмов під час її візитів до Росії. Досьє наразі перебуває під контролем прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, який підкорюється лише наказам президента РФ.
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