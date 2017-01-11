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Трамп обурений щодо "компромату" РФ

Трамп обурений щодо "компромату" РФ
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що його опоненти у передвиборній гонці поширюють фейкову інформацію проти нього з метою принизити значення перемоги Республіканської партії. Про це він заявив на своїй сторінці у Твіттері, передає replyua.net.

Таким чином він прокоментував оприлюднену в мас-медіа інформацію про секретний додаток до доповіді американських спецслужб з даними про те, що у Російської Федерації існує компромат на нього. В той самий час Трамп заявив, що спецслужби США мали зробити все необхідне для того, щоб ця фальшива новина не була поширена. «Це останній постріл у мене. Невже ми повернулися до часів нацистської Німеччини?», - зазначив обурений Трамп.

«Моя перемога на виборах була легкою. Ми отримали величезний відрив від головного опонента. А тепер наші конкуренти намагаються принизити значущість цієї події, використовуючи фальшиву інформацію, публікуючи її в ЗМІ», - додав він. Також обраний президент США відмовляється від того, що Росія допомогла йому отримати перемогу. «У мене з Росією немає ніяких відносин. У мене там немає ні кредитів, ні ділових угод, нічого», - наголосив Трамп. «РФ також підтвердила факт того, що публікація була сфабрикована і являється суцільною маячнею», - підкреслив він.
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