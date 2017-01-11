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Над Россией пролетел крупный метеорит

Над Россией пролетел крупный метеорит
Российское агентство ТАСС сообщает о том, что вечером 8 января в небе над Архангельской областью был замечен метеорит, который не долетел до поверхности Земли, сгорев в плотных слоях атмосферы, информирует replyua.net.

Местные спасатели рассказали о том, что инцидент произошел поздно вечером. Очевидцы наблюдали за тем, как в небе произошла мощная вспышка. Позже было установлено, что вспышка произошла из-за взрыва метеорита в слоях атмосферы. Один из представителей МЧС по Архангельской области подчеркнул, что никаких последствий не было, в районе никто не пострадал, также падение метеорита не отразилось на работе объектов инфраструктуры. Однако в региональном управлении МЧС позже заявили, что им вообще не поступало информации о метеорите, также не было заявок на ликвидацию последствий.

Борис Козелов, директор Полярного геофизического института, прокомментировал инцидент в небе над Архангельском и отметил, что сотрудники института не зафиксировали полет метеорита. Это может означать, что либо метеорит был маленьких размеров, либо он был крупным, но летел слишком далеко от приборов обнаружения.
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