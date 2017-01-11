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Сделка по Крыму не приведет к окончанию войны в Украине – Портников

Сделка по Крыму не приведет к окончанию войны в Украине – Портников
В статье для издания «Крым.Реалии» украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что сделка с Кремлем относительно аннексированного Крыма не поможет прекратить военные действия, так как для российского лидера Владимира Путина захват полуострова – только начальный этап, целью которого является оккупация всех регионов Украины, передает replyua.net.

«Должна ли Украина, при условии поддержки западных стран, ставить подпись под некой сделке с Кремлем, если в таком случае все быстро «забудут» об оккупации Крыма, но вместо этого состоится вывод российских военных из Донбасса, а Путин, наконец, решит оставить в покое Украину. Может ли такой вариант быть плохой платой за завершение войны, дээскалацию и наступление стабильности? И это при том, что немало крымчан хотят, чтобы Россия контролировала их территорию», - пишет Портников. Он акцентировал внимание на том, что аннексировав Крым, Путин нарушил все международные нормы, и с этим никак нельзя смиряться, так как это будет равнозначно пощечине и для Украины, и всего мирового сообщества. Однако, отмечает журналист, у оппонентов есть возможность в качестве ответа привести пример стран Балтии. Портников вспомнил, как страны Запада, отказавшись признавать советскую оккупацию балтийских стран, продолжали сотрудничество с Кремлем.

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Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
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Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

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