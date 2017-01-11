Россия влияла на результаты выборов во многих странах – разведка США

Выступая перед членами комитета Сената возглавляющий американскую Национальную разведку Джеймс Клэппер сообщил, что Кремль совершал попытку оказать влияние на итоги выборов в нескольких десятках стран передает replyua.net. Помимо этого, глава Нацразведки добавил, что российская сторона в значительной степени способствовала победе Дональда Трампа, так как президент России считает, что с бизнесменом-республиканцем «будет легче работать». Также руководитель ЦРУ сообщил, как ранее уже предупреждал своего коллегу из России, что действия Москвы крайне опасны. И хотя российский чиновник пообещал, что передаст это заявление лично главе Кремля, все обвинения в том, что Россия имеет отношение к кибератакам он назвал полной неправдой. Примечательно, что глава американского оборонного ведомства Эштон Картер охарактеризовал осуществленные Россией хакерские атаки на американские выборы в качестве агрессивного акта против демократических ценностей и пригрозил соответствующим ответом.
Напомним, недавно состоялось обнародование доклада, составленного американскими спецслужбами. Согласно ему, российский лидер непосредственно дал приказ о вмешательстве президентские выборы в США. Затем победитель выборов Дональд Трамп на официальном уровне признал, что причастной к кибератакам в США является РФ.