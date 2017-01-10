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20 держав вимагають викинути Росію зі світового спорту

20 держав вимагають викинути Росію зі світового спорту
Наслідки вивчення другої частини звіту доктора Річарда Макларена щодо зловживання допінгом у Російської Федерації вражають, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, національні антидопінгові асоціації двадцяти держав у світлі другої частини звіту Макларена, яка вказує на численні і систематичні зловживання допінгом у РФ, закликали позбавити останню права приймати міжнародні змагання, а російських спортсменів – права участі у таких змаганнях. Зокрема, з такими умовами погодились у Брюсселі, Оттаві, Копенгагені, Таллінні, Гельсінкі, Парижі, Дубліні, Токіо, Амстердамі, Осло, Варшаві, Загребі, Братиславі, Мадриді, Стокгольмі, Женеві, Кейптауні, Вашингтоні та Відні.

Відтак, держави – підписанти пропонують не допускати Російську Федерацію до змагань до того часу, поки її антидопінгова система не буде приведена до міжнародних стандартів. В якості компромісу деякі держави пропонують допускати російських спортсменів, які спроможуться пройти антидопінгові тести, але для виступу під нейтральним прапором. Наразі у Російської Федерації вже забрали право проводити етап Кубку світу в Тюмені, фінал Кубку світу з лижних гонок та Чемпіонат світу з бобслею та скелетону.
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