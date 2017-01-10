У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії

Група американських сенаторів внесла до парламенту законопроект, який передбачає введення нових санкцій щодо Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, сенатори-демократи Бен Кардін та Роберт Менендес спільно з республіканцем Джоном Маккейном внесли до парламенту законопроект, який передбачає розширення та поглиблення санкцій щодо Російської Федерації.
Коментуючи цю подію для журналістів, Кардін наголосив, що Сполучені Штати були атаковані з Кремля. За його словами, коли країна піддавалась атакам (наприклад, на Перл-Харбор під час Другої світової війни чи на Всесвітній торговий центр у 2001 році), вона давала гідну відповідь. Зараз не можна робити вигляд, що нічого не сталося, варто пояснити порушнику, що він понесе за це відповідальність. Потенційні санкції торкнуться найбільш болючого місця Кремля – енергетичного сектора. Крім того, обмежувальні заходи стосуватимуться і тих, хто брав участь в приватизації російських активів. Крім того, буде запроваджено черговий пакет індивідуальних санкцій, які передбачають заборону на в’їзд до Сполучених Штатів та замороження всіх активів такої особи, які знаходяться під юрисдикцією США.