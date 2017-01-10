валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії

У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії
Група американських сенаторів внесла до парламенту законопроект, який передбачає введення нових санкцій щодо Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, сенатори-демократи Бен Кардін та Роберт Менендес спільно з республіканцем Джоном Маккейном внесли до парламенту законопроект, який передбачає розширення та поглиблення санкцій щодо Російської Федерації.

Коментуючи цю подію для журналістів, Кардін наголосив, що Сполучені Штати були атаковані з Кремля. За його словами, коли країна піддавалась атакам (наприклад, на Перл-Харбор під час Другої світової війни чи на Всесвітній торговий центр у 2001 році), вона давала гідну відповідь. Зараз не можна робити вигляд, що нічого не сталося, варто пояснити порушнику, що він понесе за це відповідальність. Потенційні санкції торкнуться найбільш болючого місця Кремля – енергетичного сектора. Крім того, обмежувальні заходи стосуватимуться і тих, хто брав участь в приватизації російських активів. Крім того, буде запроваджено черговий пакет індивідуальних санкцій, які передбачають заборону на в’їзд до Сполучених Штатів та замороження всіх активів такої особи, які знаходяться під юрисдикцією США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
Важное за сутки
10 янв 2017
26438

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

10 янв 2017
21882

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

10 янв 2017
5600

Доник: НАТО перебросило в Польшу рекордное количество танков, которые окажутся за нашими спинами

Известный украинский блогер и волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что тот факт, что Североатлантический альянс укрепляет свою оборону – это, конечно, хорошо, вот

Последние новости

20 держав вимагають викинути Росію зі світового спорту

Мей пообіцяла захистити країни Балтії у разі російської агресії

Захворюваність на ВІЛ у Росії катастрофічна – доповідь ВООЗ

Українка очолила МЗС Канади

У Сенаті США хочуть більше санкцій щодо Росії

Родичів екс-генсека ООН судитимуть за хабарництво

СБ України: списки Савченко некоректні

Блогер: сумую за тими часами, коли Савченко сиділа в російській тюрмі

Блогер: Савченко до сих пор не за решеткой лишь потому, что этого с нетерпением ждут другие агенты Кремля

Геращенко: Савченко переконує, що опублікувала списки на користь українцям. Але я іншої думки

Путину удается делать то, что делал Гитлер с Европой в 30-х годах, - дипломат

Сазонов: це остання гра «Газпрому», і він піде на все

Антироссийские санкции из-за Крыма сильно ударили по России, - Керри

Борис Акунін: у Сучасній Росії ніщо не є тим, чим називається

Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну

Росіяни за місяць розтринькали половину свого Резервного фонду

Політолог розповіла що означає активізація Азарова

Власти Венгрии запретили судоходство по Дунаю

Штаб АТО озвучил потери террористов за неделю

Президент Палестины обеспокоен намерениями Трампа

 Новости за день