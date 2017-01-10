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Путину удается делать то, что делал Гитлер с Европой в 30-х годах, - дипломат

Путину удается делать то, что делал Гитлер с Европой в 30-х годах, - дипломат
Руководитель Института внешней политики Дипакадемии при внешнеполитическом ведомстве Украинского государства Григорий Перепелица во время своего интервью заявил, что российский лидер Владимир Путин своей агрессивной политикой полностью повторяет действия Адольфа Гитлера перед самым началом Второй мировой войны, пишет «Радио Свобода».

Как информируют replyua.net, дипломат заявил: «Все дело состоит в том, что страны Европы невероятно боятся боевых действий, в результате она готова будет пойти на любые уступки, как пошла на уступки Гитлеру Великобритания и Франция». При этом он подчеркнул, что в прошлом веке, а точнее в тридцатых его годах «фашистская Германия была совсем не мощной, а вооруженные силы ее были более слабые, чем даже войска Чехословакии».

Перепелица резюмировал: «Однако, что же все-таки произошло? Все начали пытаться умиротворить Адольфа Гитлера, ровно как сегодня Америка и Европа пытаются сделать это же самое с Путиным. Российский же лидер идеально изучил книгу Гитлера «Моя борьба», и он понял, что при помощи блефа можно сделать подвластной половину Европы, и это по минимуму. Причем Путину на сегодняшний день удается это делать, как удавалось это и Гитлеру в 1938-1938 годах».
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