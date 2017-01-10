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Борис Акунін: у Сучасній Росії ніщо не є тим, чим називається

Борис Акунін: у Сучасній Росії ніщо не є тим, чим називається
Російський письменник, відомий під псевдонімом Борис Акунін, прокоментував на власній сторінці в Фейсбук ганебне рішення російського ПЕН-клубу, - про це інформує replyua.net.

Так, письменник зауважує, що у сучасній Росії все не те, чим здається. Присвоєння певного імені чи назви аж ніяк не означає приєднання до ідеалів і цінностей організації. Саме тому, нелегітимна Дума ніколи не думає, а так звана опозиція ніяким чином не протистоїть російському уряду. Члени очолюваної Жириновським Ліберально-демократичної партії ненавидять як лібералів, так і демократів. Та ж сама біда сталась і з російським ПЕН-центром.

Основним принципом ПЕН-руху у всьому світі є боротьба за свободу висловлювань і захист «неугодних» письменників від урядових переслідувань, яких вони зазнають у зв’язку зі своєю позицією. ПЕН-центр у Російській Федерації навіть близько до такої діяльності не підходить, а тому, зрозуміло, не може вважатись частиною світового ПЕН-руху. Письменник наголошує, що, здається, вся діяльність Центру спрямована виключно на те, щоб задобрити керівництво. Акунін зауважує, що він розділяє цінності лібералізму та демократії, проте не хоче мати нічого спільного з російською Ліберально-демократичною партією. Так же само, для нього близькі принципи ПЕН-руху, проте з російським ПЕН-центром письменник просить більше його не асоціювати.
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