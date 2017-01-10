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Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну

Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну
Ряд политиков Европейского Союза обнародовали в Washington Post свое обращение к новоизбранному лидеру США Дональду Трампу, в котором предостерегают американца от осуществления договоренностей с Россией.

Как информирует replyua.net, группа депутатов из Европы предупредили Трампа, что российский лидер Владимир Путин не есть сторонником Америки. Согласно их словам Путин это скользкий международный партнер. В своем сообщении депутаты выразили мнение, что «сделка» Соединенных Штатов Америки с Россией не принесет никакого мира, и даже наоборот, быстрее обеспечит войну, так как Путин примет уступки США, как признак слабости.

В своем письме группа европейских политиков утверждает: «У Путина нет цели сделать Штаты в очередной раз великими. Но вот мы, как союзники вам, имеем такое желание». Политдеятели из Европы также отмечают, что усилия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украинском государстве, а также аннексия Крымского полуострова несут мировому сообществу угрозу, а также угрожают безопасности тог, что было создано Европой и США после победы в Холодной войне. По мнению политиков, аннулировать антироссийские санкции было бы огромной ошибкой США, ровно как и принять разделение Украинского государства.


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