Политики ЕС – Трампу: сделка с Путиным принесет не мир, а скорее войну

Ряд политиков Европейского Союза обнародовали в Washington Post свое обращение к новоизбранному лидеру США Дональду Трампу, в котором предостерегают американца от осуществления договоренностей с Россией.
Как информирует replyua.net, группа депутатов из Европы предупредили Трампа, что российский лидер Владимир Путин не есть сторонником Америки. Согласно их словам Путин это скользкий международный партнер. В своем сообщении депутаты выразили мнение, что «сделка» Соединенных Штатов Америки с Россией не принесет никакого мира, и даже наоборот, быстрее обеспечит войну, так как Путин примет уступки США, как признак слабости.
В своем письме группа европейских политиков утверждает: «У Путина нет цели сделать Штаты в очередной раз великими. Но вот мы, как союзники вам, имеем такое желание». Политдеятели из Европы также отмечают, что усилия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украинском государстве, а также аннексия Крымского полуострова несут мировому сообществу угрозу, а также угрожают безопасности тог, что было создано Европой и США после победы в Холодной войне. По мнению политиков, аннулировать антироссийские санкции было бы огромной ошибкой США, ровно как и принять разделение Украинского государства.