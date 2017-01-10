У России появилась еще одна проблема с Керченским мостом

В Государственном агентстве железнодорожного транспорта России так и не смогли определить подрядчика, который займется строительством железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, пока не было подано ни одной заявки. Тендер был объявлен еще в декабре прошлого года, и запрос предложений был признан несостоявшимся согласно статье 83 части 19 Федерального закона за номером 44-ФЗ. В документах агентства говорится о том, что не было подано ни одной заявки после окончания срока подачи заявлений. Нужно отметить, что многие эксперты считают, что подрядчиков не устроила стоимость работ.
По смете максимальная цена не должна превышать 16,9 миллиардов рублей. Кроме того, были предложены слишком короткие сроки сдачи проекта – не позднее ноября 2019 года. Последний день подачи заявок – 9 января. Напомним, что под расширенные санкции США попали компании, которые занимаются строительством моста через Керченский пролив. Новые ограничения Министерство финансов США ввело совсем недавно.