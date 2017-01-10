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Опозиціонер з РФ розповів, як відомі українці стають агентами Кремля

Опозиціонер з РФ розповів, як відомі українці стають агентами Кремля
Представник російської опозиції Ілля Яшин оприлюднив доповідь, яку він назвав «Кремлівська гібридна агресія». Вона повністю присвячена спробам російської влади знищити суверенітет та незалежність України. Як передає replyua.net, у своїй доповіді Яшин перерахував декілька найагресивніших методів ведення війни проти України.

Опозиціонер назвав головними методами впливу російську пропаганду та підкуп впливових українців, зокрема чиновників, політиків та олігархів. «Методи кремлівської боротьби підходять для будь-якої країни. Ті засоби, які Росія використовує проти України (підкуп політиків, пропаганда у будь-якій формі, створення провокаційних інформаційних тем) застосовується і проти інших країн Східної Європи», - заявив він під час розмови з кореспондентом «Голосу Америки».

«Але Україні найважче… Тут така особливість, що інтереси кремля співпадають з інтересами деяких олігархів, які зробили свої статки під час правління країною Віктора Януковича. Як правило, такі особи фактично стають агентами російських спецслужб. Вони отримують підтримку в росЗМІ, втрачають свої нажитки на боротьбу проти України. В цьому їм допомагає звичайно ж російська пропаганда», - пояснив Яшин.
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