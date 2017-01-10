Боровой: империализм Кончаловского зашкаливает, особенно при упоминании Украины

Константин Боровой, известный российский политик, прокомментировал заявление о Донбассе, которое прозвучало от режиссера Андрона Кончаловского, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. По мнению Борового, от Кончаловского прозвучал очень неуклюжий призыв к миру, который открывает абсолютно советское и имперское воспитание.
«Кончаловского, естественно, нельзя отнести к демократам. Он обычный представитель творческой интеллигенции, режиссер. Однако империализм проступает в каждом его слове, особенно, когда он говорит о том, что «куда Украина денется», «Россия продолжит существовать, а Украина – нет». Это самые обычные имперские заявления», считает Боровой. Кроме того, он подчеркнул, что Кончаловский, будучи интеллектуалом и философом, пребывает в довольно болезненном состоянии сознания, и сейчас он практически не понимает, что говорит.
«Это, скорее, даже не вина, а несчастье. Он слишком восприимчив к пропагандистской кампании, и нужно констатировать, что большинство российских граждан не могут противостоять этим технологиям. Сейчас им могут внушить, что в Украине живут одни фашисты, и россияне в это поверят», добавил Боровой.