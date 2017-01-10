Один из штатов США намерен ввести против РФ собственные санкции

Джефф Вудберн, являющийся одним из членов американского Сената в штате Нью-Гемпшир, сделал предложение ввести местные санкции против Российской Федерации, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на сообщение «Радио Свобода».
В соответствии с мнением демократа, власти указанного штата в рамках санкций имели бы возможность осуществить приостановку закупки водки, которая производилась в России. Вудберн утверждает, что такие действия со стороны Штатов способствуют исчезновению с полок магазинов по продаже алкоголя дешевого спиртного пойла, к которым относится большая часть марок российской водки. В это же время политик отмечает, что ограничения ни в коем случае не должны затронуть изготовителей известных в Соединенных Штатах Америки марок водки.
Примечательно, что член Сената сделал предложение принять такие меры вслед за санкциями, которые были введены 29 декабря 2016 года американской стороной в отношении целого ряда россиян и предприятий РФ по подозрению России в осуществлении кибератак на элементы госструктур США. В Белом доме имеют мнение, что Кремль хотел таким образом помочь Дональду Трампу одержать победу во время президентских выборов.