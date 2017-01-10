Озеров: антироссийские санкции не доставляют нам никаких неудобств

Виктор Озеров, председатель комитета Совфеда России по обороне и безопасности РФ, заявил о том, что новые антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, не будут иметь никаких последствий, информирует replyua.net со ссылкой на российский ТАСС.
По словам Озерова, лично на себе он не ощутил последствий санкций. «Вы знаете, я являюсь фигурантом нескольких санкционных списков, но ни разу не ощутил никаких неудобств в работе со своими зарубежными коллегами», подчеркнул российский политик. Однако также Озеров отметил, что лично для него проблем никаких не было, но включение в санкционный список Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета России, может значительно усложнить сотрудничество зарубежных и российских представителей силовых структур.
Напомним, что ранее Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в так называемый санкционный список Магнитского Бастрыкина и еще 4 россиян. На сегодняшний день в этом санкционном списке 44 фамилии. Также власти США выдворили из страны 35 российских дипломатов из-за кибератак со стороны России.