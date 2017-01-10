Для решения газового спора с Беларусью Россия будет использовать шантаж

В текущем году Россия намерена сократить объем поставок «черного золота» на территорию Беларуси в связи с тем, что между обеими странами не прекращается газовый спор. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространило издание «Коммерсант» сославшись на собственные источники. При этом отмечается, что подобный метод вынуждения Минска уступить со стороны Кремля используется не впервые.
Журналисты издания отмечают, что в течение первого квартала наступившего года Беларусь получит 4 млн тонн нефти, хотя ранее ожидалось, что объем поставок будет равен 4,5 млн тонн. В соответствии с этим, если в объемах поставленной нефти не произойдет никаких изменений, Республика Беларусь, согласно итогам года, сможет получить только 16 млн тонн нефти, хотя ранее предполагалось 18 млн тонн.
Россия прибегает к подобным мерам в связи с тем, что до конца минувшего года Минск и Москва так и не согласовали ранее возникший газовый спор. В Кремле требуют, чтобы белорусская сторона рассчиталась за ранее поставленное голубое топливо, сумма задолженности в конце 2016 года была равна 425 млн долларов (при основном долге 400 млн долларов). В минувшем году Россия тоже снижала поставки в Беларусь нефти.