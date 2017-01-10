Политик: Россия лишилась всех союзников

Путин настолько увлекся своим геополитическим соперничеством и играми в войну, что лишил Россию последних союзников, и РФ теперь воспринимают только как самую непредсказуемую и агрессивную державу. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет российский политик Илья Яшин.
По его словам, заявления о том, что война на Донбассе близится к концу, лишены смысла. «На самом деле, война продолжается не только на востоке Украины, но и в Киеве. Путин делает все, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля, и для этого российские власти используют все подряд – коррумпирование местных политиков, провокации и пропаганду», пишет Яшин. По его словам, ключевыми союзниками в дестабилизации Украины стали местные олигархи, и их бизнес еще во времена Януковича был вовлечен в государственную структуру.
«Путин стремится сделать все, чтобы к власти в Киеве пришли лояльные политики, однако Россия лишилась всех своих союзников. От России теперь ждут только новых угроз, и такие государства, как РФ, обычно плохо заканчивают – об этом можно узнать из истории. Если невменяемого лидера вовремя не остановить, это завершится трагедией», отметил политик.