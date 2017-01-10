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Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла

Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла
В 2016 году, несмотря на инфляцию, молочные продукты в России выросли в цене до 17%, эксперты не советуют оптимистически смотреть на 2017 год, цены продолжат расти. Согласно опросу исследовательской группы Nielsen, боле 20% россиянам пришлось отказаться от молочных продуктов, 36% стали значительно меньше покупать молоко, сметану, масло, нежели в 2015 году.

По мнению эксперта молочного рынка, директора консалтингового агентства Марины Петровой, поддержка государства молочной отрасли запоздала, поэтому на рост цен не повлияла. По оценкам эксперта, в прошлом году производство молока-сырья сократилось в 4 раза. Кроме того, в России продолжилась тенденция к уменьшенью поголовья рогатого скота. К тому же свое дело сделали инфляция и повышение цены на энергоносители – все это в суме привело к тому, что в средине осени цены на молочное сырье выросли на 3,5% по сравнению с 2015 годом. Все это отразилось на цене молочных продуктов на прилавках магазинов. Так, цена на молоко выросла почти на 8%, масло сливочное подорожало в цене на 17%, сыры прибавили в цене на 10%.

По словам Петровой, единственным позитивом 2016 года стало то, что в РФ наметилась позитивная тенденция развития фермерства. Фермеры сумели занять те ниши дорогостоящих молочных продуктов, на которые введено эмбарго.
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