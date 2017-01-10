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Известный российский режиссер выступил со скандальным заявлением по Украине

Известный российский режиссер выступил со скандальным заявлением по Украине
В интервью журналистам «Белсата» популярный в российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что Путин, аннексировав Крым, поступил совершенно правильно, а в Украине скоро осознают, что эта страна никогда не будет частью Европы, передает replyua.net. Режиссер подчеркнул, что Россия, вторгнувшись в Крым, продемонстрировала на весь мир, что у нее есть огромная сила. При этом Кончаловский отметил, что не считает Донбасс частью России, но частью российского культурного наследия. «Что касается Крыма, то он территориально принадлежит России. Мне там пришлось побывать много раз и снимать кино, в Крыму прошли мои детские годы. И я уверен, что Путин совершил единственный ход, который был на то время правильным», - сказал Кончаловский.

Отдельно Кончаловский прокомментировал свое отношение об Украине, выразив надежду, что украинский народ «прозреет» и не будет пытать иллюзий по поводу будущего в составе Евросоюза. «Мнение о том, что Украина когда-то станет частью Европы столь неправдиво, подобно тому, что Россия когда-то станет европейским государством. Я уверен, что на сегодняшний день наша страна не должна прибегать к мобилизации, так как она вне опасности. И мы, по моему мнению, ни с кем не намеренны начинать войну», - заявил российский режиссер.
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