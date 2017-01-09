У США розширили «список Магнітського»

Санкційний «список Магнітського» поповнився ще кількома прізвищами російських високопосадовців, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, сьогодні, дев’ятого січня 2017 року, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки поширило заяву, відповідно до якої до так званого «списку Магнітського» було внесено ще кілька російських чиновників. Зокрема, санкційний список поповнився очільником Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним, депутатом нелегітимної Державної думи РФ Андрієм Луговим, підприємцем Дмитром Ковтуном, слідчими Станіславом Гордієвським та Геннадієм Плаксіним. Колишніх спецслужбовців Лугового і Ковтуна називають безпосередньо причетними до вбивства їх колишнього колеги Олександра Литвиненка. Бастирикіна вважають пов’язаним зі смертю Сергія Магнітського.
Нагадаємо, співробітник Hermitage Capital Сергій Магнітський намагався викривати корупцію у найвищих ешелонах влади. Його затримали у 2008 році, рік потому він помер в одному з московських СІЗО. Вашингтон ввів у дію так званий список Магнітського, який передбачає заборону в'їзду та замороження активів осіб, внесених до нього, щоб покарати причетних до цього злочину російських чиновників.