Політолог: нарешті Росія почала впливати на внутрішню політичну кухню США. Але це ненадовго

Політолог Лілія Шевцова на власній сторінці в Фейсбук розповіла як змінився статус Кремля в очах американських політиків і чого варто чекати від новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у контексті російської політики, - про це інформує replyua.net.
Як зауважує Шевцова, у Вашингтоні доволі довго ігнорували Москву, посилаючись на те, що Росія може претендувати хіба що на роль регіонального гегемона і явно не є фактором, який має впливати на внутрішню політику в США. Кремль так довго і настирливо намагався довести зворотне, що, здається, перестарався. Відтепер російський дискурс є серйозним чинником внутрішньої політики США, але зі знаком «мінус» - будь-яка близькість до Кремля сприймається як лакмусовий папірець корумпованості і недемократичності.
Причина в тому, що росіяни посягнули на «святая святих» американців – вільні вибори. З цього моменту над, здавалося б, проросійським Трампом, нависло тавро нелегітимності, яке він може отримати у будь-який момент, якщо його поведінка виглядатиме так, ніби він намагається «відплатити» росіянам. Відтак, політику доводиться балансувати на лезі бритви – і визнати факт російського втручання, і заперечити, що воно мало якісь наслідки. Але кампанію вже розгорнуто – завжди політкоректна Washington Post звинувачує Трампа державній зраді, а Observer, видавцем якого є зять Трампа і його радник з політичних питань Джаред Кашнер, закликає до «стримування Путіна». Конгрес теж обговорює нові санкції щодо Кремля і грозиться не проголосувати за кандидатуру «проросійського» Рекса Тіллерсона, який зараз на кожному кутку говорить про важкі стосунки з Путіним. Що ж, американці визнали, що вони були неготові до атаки, і російський істеблішмент має короткий строк, щоб потішитись з цього факту перш ніж Вашингтон завдасть удару у відповідь.