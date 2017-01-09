Портников: россияне будут выдавать желаемое за действительное до последнего

Виталий Портников в статье на «Грани.ру» пишет, что в каждой стране может найтись мальчик, который, как в андерсеновской сказке, укажет на то, что «король то голый». Однако сейчас весь мир стал свидетелем сказки, в которой весь народ оказался голым, однако не захочет признавать это до последнего, - передает replyua.net.
Портников сообщает, что сюжет, избранный Андерсеном для своей сказки о голом короле, время от времени реализуется почти в каждой стране. Он пишет: «К примеру, недавно в Великобритании был уволен посол страны в ЕС, Айвен Рожерс, который посмел высказывать мысли, что Brexit сильно навредит Великобритании. Это совсем не то, что хочет слышать правительство страны и ее народ, закрывая глаза на правду. Другим примером могут быть американские избиратели, которые проголосовали за Дональда Трампа, и верят при этом, что он укрепит экономику США, а не обеспечит рост цен на товары и услуги. В Греции был вообще уникальный случай: народ голосовал за популиста-Ципраса, который обещал отказаться от условий ЕС, заинтересованность в чем была подтверждена на референдуме, а потом вновь голосовали за него, когда он эти требования принял».
Журналист пишет: «Но случай с российским народом особенный – весь народ обманывает себя, пребывая в диком восторге от оккупации Донбасса и Крыма, делая вед, что снижение уровня жизни и свободы его устраивают. Можно успокаиваться себя разными способами, но от правды не уйдешь: агрессивная безнаказанность остается «символом веры» многих россиян, и они никогда не поверят, что за агрессию придется платить из собственного истощавшего кошелька. Таких примеров много, и они будут случаться в каждом обществе, склонном обвинять в своих бедах других, а не себя самого».